Zlatan Ibrahimovic, kendini film karakteri Benjamin Button'a benzetti Milan'a Bologna karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Zlatan Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı açıklamada kendini yaşlandıkça gençleşen film karakteri Benjamin Button'a benzediğini dile getirdi.

Milan'ın Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın 2 golünü atan Zlatan Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından kendine has üslubuyla açıklamalarda bulundu. İsveçli golcü yaptığı açıklamada kendisini ünlü film karakteri Benjamin Button'a benzetti.

Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.

"ZAMAN GEÇTİKÇE GENÇLEŞİYORUM"

38 yaşındaki İsveçli yıldız, "Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com