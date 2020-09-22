Zlatan Ibrahimovic, kendini film karakteri Benjamin Button'a benzetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zlatan Ibrahimovic, kendini film karakteri Benjamin Button'a benzetti

Milan'a Bologna karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Zlatan Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı açıklamada kendini yaşlandıkça gençleşen film karakteri Benjamin Button'a benzediğini dile getirdi.

22.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:25

Milan'ın Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın 2 golünü atan Zlatan Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından kendine has üslubuyla açıklamalarda bulundu. İsveçli golcü yaptığı açıklamada kendisini ünlü film karakteri Benjamin Button'a benzetti.

Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.

"ZAMAN GEÇTİKÇE GENÇLEŞİYORUM"

38 yaşındaki İsveçli yıldız, "Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic, kendini film karakteri Benjamin Button'a benzetti

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hanife Cimilli İbo Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zlatan Ibrahimovic, kendini film karakteri Benjamin Button'a benzetti - Bologna
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 18:25:03. #1.15#
title