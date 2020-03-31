Zlatan İbrahimoviç'in PSG Formasıyla Attığı Harika Goller Dünya futbolunun en önemli santraforlarından Zlatan İbrahimoviç, 4 sezon giydiği PSG formasıyla 150'den fazla gol attı. İsveçli yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Dünya futbolunun en önemli santraforlarından Zlatan İbrahimoviç, 4 sezon giydiği PSG formasıyla 150'den fazla gol attı. İsveçli yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout