Zlatan'dan şaşırtan karar! Bologna'ya transfer oluyor

19.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:56

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MLS kulübünden ayrıldığını açıklamıştı. İspanya'ya gideceği konuşulan İbrahimovic'in İtalya'ya dönmesi gündemde.

ARKADAŞININ YANINA GİDİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan Zlatan İbrahimovic'in Bologna ile temasta olduğu ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İtalya Serie A'da 12 puanla 15. sırada bulunan Bologna'yı İbrahimovic'in İnter'den takım arkadaşı Sinisa Mihajlovic çalıştırıyor.

EŞİ DE İTALYA'YI İSTİYOR

İkili arasında çok iyi bir ilişki olduğu öğrenilirken transfer konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. Zlatan'ın manken kız arkadaşı Helena Seger'in de İtalya'ya geri dönmek istemesi bu transferin olasılığını güçlendiriyor.