Ziya Alkurt, Kayserispor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz yıl Denizlispor forması giyen Ziya Alkurt'u transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz yıl Denizlispor forması giyen Ziya Alkurt'u transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz"
- İstanbul
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz"
- İstanbul
Kaynak: DHA
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