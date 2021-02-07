Zirveye tutunmak isteyen Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Canlı anlatım
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Zirveye tutunmak isteyen Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Canlı anlatım

07.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:28
Zirveye tutunmak isteyen Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Canlı anlatım

Son 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Ligde oynadığı son 2 maçta galibiyet alamayan ve 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında 3 puan alarak zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Konyaspor ise alacağı puan ya da puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşma amacında.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah, cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemiyor. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile birlikte yeni transfer Cenk Tosun da maç kadrosunda yer almadı.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan ve Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Larin, Ghezzal, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 10: Beşiktaş'ın Ghezzal'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 20: Beşiktaş'ta N'Sakala, topa hamle yapmak isterken Jevtovic'in ayağına bastı. Halis Özkahya, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Beşiktaş kalan 70 dakikayı bir kişi eksik oynayacak.

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