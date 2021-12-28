Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu'nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.

43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Selmanı'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Ergin Gözütok xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Ahmetcan Kaplan xx, İsmail Köybaşı xx, Berat Özdemir xx, Siopis xx, Murat Cem Akpınar x, Yunus Mallı x, Yusuf Sarı xx, Koita x

Yedekler: Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Cornelius, Denswill, Salih Kavrazlı, Peres

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit xx, Emin xx, Ali Keten xx, Arda Hilmi xx, Bertu xx, Tugay xx, Abdurrahman xx, Berk xx, Bregu xx, Kassongo xx

Yedekler: Ömer, Diarrassouba, Hakan, Novak, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Erdem Can Polat, Arda Köksal, Diyar Kaba, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

(Gökmen Şahin/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

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