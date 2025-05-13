Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kim kazandı?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kim kazandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KİM KAZANDI?

Organizasyonda ilk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78'de Adana Demirspor, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursaspor, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Alanyaspor karşısında kupayı kazandı.

Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandı.

Takım / Kupa Sayısı

Galatasaray 18

Beşiktaş 11

Trabzonspor 9

Fenerbahçe 6

Ankaragücü 2

Göztepe 2

Altay 2

Gençlerbirliği 2

Kocaelispor 2

Bursaspor 1

Eskişehir 1

Sakarya 1

Kayserispor 1

Konyaspor 1

Akhisarspor 1

Sivasspor 1