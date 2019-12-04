Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yenerken, maçın oynandığı Vakfıkebir Stadı'nın görüntüsü maçın önüne geçti. Yoğun yağış nedeniyle yedek kulübesi sular altında kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.
Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Demba Ba kaydetti. Ev sahibinde Taha Balcı, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta oynanacak.
STATTA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ
Trabzon Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hem öncesinde hem de maç esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Yoğun yağış nedeniyle sahanın bir çok bölümü sular altında kaldı. Futbolcular seremoni için sahaya çıktıkları anda büyük zorluk yaşarken, kulübedeki futbolcular karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.
KALE İÇİ VE SAHA KENARI SULAR ALTINDA KALDI
Görevliler suyu boşaltmak için yoğun çaba harcasa da başarılı olamadı. Kale içi ve saha kenarı ve yedek kulübeleri de su altında kalırken, saha kenar çizgileri görünmez hale geldi.
MAÇ GEÇ BAŞLADI
Maçın hakemi futbolcuların saha çizgileri belirgin hale getirilinceye kadar bir süre daha ısınmalarını istedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma suyu temizleme çabaları nedeniyle 6 dakika geç başladı.
Haber Videosu: Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!
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Kısmete bak! Kırk yılda bir süper lig takımı Vakfıkebir''e geldi. Onda da gök delindi, dereler taştı. . . Siz gene de Vakfıkebir''i bu görüntülerle değil de, ekmeği ile hatırlayın :)Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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yöneticiler her şey tamam diyor sonrada istifa ediyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Vakfıkebir ekmeğide yiyinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır