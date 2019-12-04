: Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!

04.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:43

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Demba Ba kaydetti. Ev sahibinde Taha Balcı, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta oynanacak.

STATTA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

Trabzon Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hem öncesinde hem de maç esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun yağış nedeniyle sahanın bir çok bölümü sular altında kaldı. Futbolcular seremoni için sahaya çıktıkları anda büyük zorluk yaşarken, kulübedeki futbolcular karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.

KALE İÇİ VE SAHA KENARI SULAR ALTINDA KALDI

Görevliler suyu boşaltmak için yoğun çaba harcasa da başarılı olamadı. Kale içi ve saha kenarı ve yedek kulübeleri de su altında kalırken, saha kenar çizgileri görünmez hale geldi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Maçın hakemi futbolcuların saha çizgileri belirgin hale getirilinceye kadar bir süre daha ısınmalarını istedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma suyu temizleme çabaları nedeniyle 6 dakika geç başladı.

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