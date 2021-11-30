Ziraat Türkiye Kupası: M.Başakşehir: 1 - Bodrumspor: 1

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Başakşehir, Bodrumspor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatma dakikalarında da gol olmadı. Bodrumspor, penaltı atışları sonunda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek kupada üst tura yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Lima, orta sahadan bindiren Ahmed Kutucu'ya pasını verdi. Bu futbolcu yaklaşık 25 metreden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi. 1-0

30. dakikada Berkay'ın pasında topla buluşan Deniz Türüç ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Egemen topu kornere gönderdi.

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yekta, sağdan bindiren Medeni'yi gördü. Yekta'nın ara pasında topla buluşan Medeni, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ve skoru eşitledi. 1-1

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Egemen topu kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu, ceza sahası önüne kat ederek çok sert vurdu. Kaleci Egemen'den dönen top Visca'da kaldı. Bu futbolcunun müsait vuruşunda Egemen yine geçit vermedi.

97. dakikada Apti ile orta sahada girdiği mücadele sonrasında rakibine dirsek atan Ndayishimiye ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

115. dakikada Apti Mert'in pasında topla buluşan Halil İbrahim ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Muhammed topu kornere gönderdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Ahmet Salih Mazlum xx, Erkan Akbulut xx

Başakşehir: Muhammed xx, Şener x (Caiçara dk. 60 xx), Ponck x, Ravil Tagir x (Epureanu dk. 46 xx), Lima x, Berkay xx, Aleksic xx, Deniz Türüç xx (Visca dk. 60 x), Ahmed Kutucu xxx (Metin Emre dk. 95 xx), Emre Kaplan x (Ndayishimiye dk. 46 x), Atabey x (Okaka dk. 82 xx)

Yedekler: Volkan, Metehan, Muhammet Can, Batuhan

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Bodrumspor: Egemen xx, Medeni xxx (Omar Imeri dk. 91 xx), Ali Eren xx (Cenk dk. 77 xx), Muhammet xx, Erkan xx (Sergen dk. 84 xx), Yekta xx (Apti Mert dk. 67 xx), Adem Metin xx (Süleyman dk. 77 xx), Celal xx, İsmail xx, Halil İbrahim xx, Harun xx (Oğuzhan dk. 67 xx)

Yedekler: Bahri Can, Samet Yalçın, Habib, Kadir

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 24) (M.Başakşehir), Medeni (dk. 44) (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Ndayishimiye (dk. 97) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Metin Emre, Muhammed (M.Başakşehir), Apti Mert, İsmail, Oğuzhan (Bodrumspor)

Penaltılar

Atanlar: Lima (M.Başakşehir), Sergen, Süleyman, Omar Imeri (Bodrumspor)

Atamayanlar: Visca, Aleksic, Epureanu (M.Başakşehir), Apti Mert (Bodrumspor)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)