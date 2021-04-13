Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak
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Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 26 Ocak'ta açılan stat ilk finaline ev sahipliği yapacak.

TFF, 18 Mayıs'ta Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi"

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:14:17. #1.14#
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