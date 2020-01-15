Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

15.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:50

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada sol taraftan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan'ın şutu kalecide kaldı.



12. dakikada sol taraftan Hamroun'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan'ın önünde kaldı. Hasan'ın sert şutu önce Necip'in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0



20.dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında kaleci Kayacan'ın sektirdiği top Diaby'nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.



21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.



25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.



28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut'a pas verdi. Umut'un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.



33. dakikada N'Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.



35. dakikada penaltı atışını kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



39. dakikada Oltan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius'un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.



45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Kısal xx



BB Erzurumspor: Kayacan xx, Mahamadou Ba xx, Merthan xx, Osman xx, Hasan Ayaroğlu xxx, Batuhan Aratarslan xx, İbrahim xxx, Emre xx, Hamroun xxx, Rashad Muhammed xxx, Oltan xx



Yedekler: Batuhan, Aykut, Mücahit, Hamza, Emrah, Serdar, Pote



Teknik Direktör: Erkan Sözeri



Beşiktaş: Karius xx, Rebocho xx, Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Elneny xx, Necip xx, Oğuzhan xx, N'Koudou xxx, Diaby xxx, Umut xx



Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Boyd, Kartal, Güven, İlkay



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Gol: Hasan (dk.12) (BB Erzurumspor), N'Koudou (dk.35) ( Beşiktaş )



Sarı Kart: Osman ( BB Erzurumspor), Caner ( Beşiktaş ) - ERZURUM

Kaynak: İHA