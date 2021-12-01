Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 1 68 Aksaray Belediyespor: 3

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Altınordu, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Hüseyin Can xx, Azad İlhan xx

Altınordu: Emirhan Emir x, Rıdvan Koçak x, Yusuf Can Esendemir x, Özgür Deryol x, Rahmi Salih Kaya x, Sami Satılmış x, Anıl Arıcıoğlu x (Ahmet İlhan dk. 46 x), Recep Aydın xx (Hüsamettin Yener dk. 46 xx), Enis Destan x (Ahmet Dereli dk. 46 x), Emircan Gürlük x (Muzaffer Kocaer dk. 46 x), Kenan Fakılı x (Burak İnce dk. 46 x)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Ali Dere

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Alperen Kuyubaşı xx, Furkan Gedik xx (Ahmet Tuna Akıl dk. 74 x), Yusuf Emre Baran xx, Hasan Gündoğdu xx (Çağlar Özel dk. 74 x), Muhammed Can xx, Burak Çolak xx (Gürcan Gözüm dk. 79 x), Serkan Yıldız xx, Mervan Yusuf Yiğit xx, Mehmet Aytemiz xx (Alican Tez dk. 79 x), Nurullah Serbest xx

Yedekler: Hasan Çayrak, Semih İntepe, Oğuzhan Köseoğlu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk. 17), Alican Tez (dk. 83), Çağlar Özel (dk. 90+5) (68 Aksaray Belediyespor), Hüsamettin Yener (dk. 90+2) (Altınordu)

Kırmızı kart: Ahmet İlhan Özek (dk. 65) (Altınordu)

Sarı kartlar: Enis Destan, Rıdvan Koçak (Altınordu), Yusuf Emre Baran (68 Aksaray Belediye Spor) - İZMİR