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Ziraat Türkiye Kupası altın mı, değeri ne kadar, neyden yapıldı?

Ziraat Türkiye Kupası altın mı, değeri ne kadar, neyden yapıldı?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası altın mı, değeri ne kadar, neyden yapıldı?

Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası altın mı, değeri ne kadar, neyden yapıldı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ALTIN MI, DEĞERİ NE KADAR?

Türkiye Ziraat Kupası Özellikleri

Boyu 50 cm

Gövde Çapı 33 cm

Ayak Çapı 28 cm

Kol Çapı 52 cm

Kol İçi Boş Çevirme,Kare 12 cm Ebat

Gövde İçten Dışa Kabartma Kuşak

Kupa İçi 24 Ayar Saf Altın Kaplama

Kupa Sol Üst Köşe Kabartma Ay Yıldız

Kupa Ayağı "Ziraat Türkiye Kupası" Yazısı

Renkli ve Yazılar Dıştan İçe Kazıma Çukur

1962'de, hem UEFA'nın Türk takımlarına Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesi, hem de avrupa ülkelerinde lige paralel olarak düzenlenen kupa maçlarının kulüplere sağladığı maddi ve manevi kazançlar, Türkiye'de de bir kupa şampiyonasının takvime alınmasını mecburi hale getirdi. 1962-1963 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu organizasyon, 1980-81 sezonunda Federasyon Kupası, 1992-1993 sezonunda yeniden Türkiye Kupası adını almıştır. 2005-2009 yılları arasında Fortis'in sponsor olması sonucu Fortis Türkiye Kupası adıyla oynanan organizasyon, 2009-2010 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası adını kullanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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