Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı
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Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ziraat Bankası, 23 ülkeden 45 uluslararası banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 597 milyon euro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli 1,1 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisini "yüzde 125 çevirme oranı" ile yeniledi.

Bu yıl, 873 milyon euro ve 293 milyon dolar olmak üzere toplamda 1,33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirirken, kredi maliyeti Euribor+225 baz puan ve Libor+250 baz puan oldu.

"ZİRAAT BANKASI'NA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Pandemi koşulları nedeni ile olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştiraki ile sağlanan kredi, Türk Bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak, son dönemde sağlanan söz konusu kredilere, sendikasyon kredisi kapsamında 1,33 milyar dolarlık önemli bir kaynak daha ilave ettik. Muhabir bankaların işbirliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir."

Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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