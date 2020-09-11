Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor
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Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar (yaklaşık 747 milyon Türk lirası) değerinde altının yurt dışına kaçırıldığı bildirildi.

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor
11.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:02

Zimbabve İçişleri ve Kültür Bakanı Kazembe Raymond Kazembe, ülkede diğer değerli taşların yanı sıra altın kaçakçılığının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Kazembe, yasa dışı şekilde yurt dışına kaçırılan altın miktarının Zimbabve'yi her ay 100 milyon dolar zarara uğrattığını ifade etti.

ÜLKENİN ANA DÖVİZ KAYNAĞI ALTIN

Ülkenin ana döviz kaynağının altın olduğunu hatırlatan Kazembe, tüm sınır karakolları ve havaalanlarına yasa dışı faaliyetleri tespit edebilecek gelişmiş bir güvenlik sistemi kurmayı planladıklarını kaydetti.

Zimbabve'de 2007'den bu yana yasa dışı faaliyet gösteren madencilere karşı başlatılan "Chikorokoza Ngachipere" operasyonunda, bugüne kadar 2 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

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