Zeytinin başkentine 18 milyonluk yatırım

Marmarabirlik'in inşaatı devam eden Gemlik Kooperatifi yeni depolama tesisi ziyaretinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak. Gemlik Kooperatifimize 50 yıl sonra hizmet anlamında bir çivi çakılması bizleri gururlandırmaktadır" dedi.