Zeynep Sönmez tenis maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı? Zeynep Sönmez yendi mi, kazandı mı?

Zeynep Sönmez tenis maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı? Zeynep Sönmez yendi mi, kazandı mı?
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Tenis dünyasının en önemli dört grand slam turnuvasından biri olan Wimbledon'da bugün milli tenisçi Zeynep Sönmez yarışıyor. Peki, Zeynep Sönmez tenis maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı? Zeynep Sönmez yendi mi?

Zeynep Sönmez yarışıyor birinci turdaki rakibi Romanyalı Jaqueline Cristian ile karşı karşıya geliyor. Sönmez tek kadınlar kategorisinde turnuvaya ilk kez ana tablodan girdi. Zeynep Sönmez tenis maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı? Zeynep Sönmez yendi mi?

ZEYNEP SÖNMEZ-J.CRİSTİAN MAÇI NE ZAMAN

Zeynep Sönmez-J.Cristian maçı, 01 Temmuz Salı günü oynanacak. Zeynep Sönmez-J.Cristian Maçı, saat 15:00 başlayacak.

Zeynep Sönmez ve J.Cristian, karşı karşıya geleceği Wimbledon maçı, Londra'da, Kort 9 Stadyumu'nda oynanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ TENİS MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Zeynep Sönmez ile J.Cristian arasındaki Wimbledon maçı, S Sport Plus, TRT Spor Yıldız, S Sport kanal(ından canlı maç izlenebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Zeynep Sönmez-J.Cristian maçında Zeynep Sönme galip gelen taraf oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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