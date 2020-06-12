Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in maskeli fotoğrafı 1994 yılında Jim Carrey'nin "Maske" filminde hayat verdiği karakteri akıllara getirdi.

Koronavirüs salgının yaşandığı bugünlerde maske hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Vatandaşların kullandığı maskelerden dikkat çekenler de olmuyor değil. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in maskesi de onlardan biri.

Instagram hesabından genellikle moda, bakım ve sporla ilgili paylaşımlar yapan Demirel, son paylaşımındaki maskeli fotoğrafı büyük ilgi gördü.

"MASKE" FİLMİNİ HATIRLATTI

Zeynep Demirel'in "The Mask 2020" notuyla paylaştığı fotoğraftaki maske, 1994 yılında Jim Carrey'nin "Maske" filminde hayat verdiği karakteri akıllara getirdi.

Paylaşımında şıklığıyla da dikkat çeken Demirel'in fotoğrafı kısa sürede 20 binin üzerinde beğeni aldı.