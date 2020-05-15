Zenit, Signal Iduna Park'ta Dortmund'u Mağlup Ediyor 2013-14 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde oynadığı maçı 4-2 kaybeden Zenit, galibiyet parolasıyla Dortmund deplasmanına gitti. Hulk maçın ilk golüyle Zenit'i öne geçirirken Sebastian Kehl Dortmund adına eşitliği sağladı. Rus ekibi Salomon Rondon'un golüyle maçı kazansa da turu geçmeye yeterli olmadı ve ev sahibi takım bir üst tura çıktı.

2013-14 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde oynadığı maçı 4-2 kaybeden Zenit, galibiyet parolasıyla Dortmund deplasmanına gitti. Hulk maçın ilk golüyle Zenit'i öne geçirirken Sebastian Kehl Dortmund adına eşitliği sağladı. Rus ekibi Salomon Rondon'un golüyle maçı kazansa da turu geçmeye yeterli olmadı ve ev sahibi takım bir üst tura çıktı. Kaynak: Dugout