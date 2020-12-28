Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı
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Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı

28.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:48

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 23 yaşındaki futbolcu, sezon başında milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'den transfer edilmişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

YUSUF VE ZEKİ'NİN TAKIM ARKADAŞIYDI

Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşıydı.

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı
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