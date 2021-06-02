Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar

Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük katkısı olan Zeki Çelik'e İngiliz devleri talip oldu. İngiliz basını Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın milli futbolcumuz için 15 milyon euroluk teklif yapacağını iddia etti.

Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik'e İngilizler kanca attı. İngilizler, A Milli Takım'ın yıldızı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

GENÇ YAŞI SEBEBİYLE ARSENAL'İN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Manchester United'ın Aaron Wan-Bissaka'yla forma savaşına girecek bir futbolcu aradığı ve Zeki Çelik'in de bu isim olabileceği yazıldı. Arsenal'in sağ beki Hector Bellerin'in ise geleceğinin belirsiz olduğu, İspanya'nın Real Betis takımına gidebileceği ifade edilirken, Zeki'nin bu bölge için önemli bir hamle olacağı belirtildi. Öte yandan milli futbolcunun genç yaşı da Arsenal teknik patronu Mikel Arteta için ikna edici bir faktör olabilir.

EURO 2020 SONRASI GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Tottenham'da ise Serge Aurier ile yolların ayrılması gündeme geldi. 28 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz günlerde Tottenham'da bir döngünün sonuna geldiğini ve PSG'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Öte yandan Zeki ile ilgilenen bir diğer takım ise İnter. Achraf Hakimi'nin bu yaz PSG'ye imza atabileceğini belirten İngiliz basını, 24 yaşındaki deneyimli sağ bek Zeki Çelik'in ise İtalyan takımına katılabileceğini öne sürdü. Zeki Çelik'in Avrupa Şampiyonası'nın ardından geleceğinin belli olacağı ve Lille'in astronomik bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satabileceği iddia edildi.