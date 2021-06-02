Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar

Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük katkısı olan Zeki Çelik'e İngiliz devleri talip oldu. İngiliz basını Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın milli futbolcumuz için 15 milyon euroluk teklif yapacağını iddia etti.

Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik'e İngilizler kanca attı. İngilizler, A Milli Takım'ın yıldızı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

GENÇ YAŞI SEBEBİYLE ARSENAL'İN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Manchester United'ın Aaron Wan-Bissaka'yla forma savaşına girecek bir futbolcu aradığı ve Zeki Çelik'in de bu isim olabileceği yazıldı. Arsenal'in sağ beki Hector Bellerin'in ise geleceğinin belirsiz olduğu, İspanya'nın Real Betis takımına gidebileceği ifade edilirken, Zeki'nin bu bölge için önemli bir hamle olacağı belirtildi. Öte yandan milli futbolcunun genç yaşı da Arsenal teknik patronu Mikel Arteta için ikna edici bir faktör olabilir.

EURO 2020 SONRASI GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Tottenham'da ise Serge Aurier ile yolların ayrılması gündeme geldi. 28 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz günlerde Tottenham'da bir döngünün sonuna geldiğini ve PSG'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Öte yandan Zeki ile ilgilenen bir diğer takım ise İnter. Achraf Hakimi'nin bu yaz PSG'ye imza atabileceğini belirten İngiliz basını, 24 yaşındaki deneyimli sağ bek Zeki Çelik'in ise İtalyan takımına katılabileceğini öne sürdü. Zeki Çelik'in Avrupa Şampiyonası'nın ardından geleceğinin belli olacağı ve Lille'in astronomik bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satabileceği iddia edildi.

Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Alişan Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:59:04. #1.16#

title