Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi
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Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi

30.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:00

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Fransa Ligue 1'de Yılın 11'i'ni açıkladı. Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik de kadroda yer aldı.

Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, gururlandırmaya devam ediyor. Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından yapılan Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer aldı.

23 yaşındaki sağ bek, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.

Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Zeki, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

BURAK 5. YUSUF 6. OLDU

L'Equipe'in hazırladığı listede Lille'de oynayan bir başka milli futbolcu Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı ise 6. sırada kendine yer buldu.

Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi
Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi
Haber Yorumları (1)
XYZ: İnanmıyorum Bu habere Bulak 1 numaradır bir
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