Zara'da Çevre Düzenleme Çalışmaları

Sivas'ın Zara ilçesinde cadde ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor.

Zara Belediyesi tarafından Reşitpaşa Caddesi altyapı ve kaldırım yenileme çalışmaları ile bağlantı yolları kilit parke çalışmalarının yapımına başlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, "Doğalgaz çalışmaları nedeniyle uzun zaman halkımız mağdur durumda kaldı. Reşitpaşa Caddemiz için altyapı ve üst yapı çalışmalarına başladık. Yağmur suyu tahliye hattını, asbestli içme suyu boru hattını da yenilediğimiz Reşitpaşa caddemizde şu an asfalt ve kaldırım sökme faaliyetlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşların çilesi durumundaki yolun inşaatı tamamlandığında Zara'ya yakışır bir cadde olacağını ifade eden Başkan Pala, şöyle konuştu:

"Sıcak asfalt, kaldırım yenileme ve aydınlatma faaliyetlerimizin yakın zamanda tamamlanması ile Reşitpaşa Caddesi ilçemizin en güzel caddesi olacaktır. Şu an caddelerimizin bağlantı yolları, sokakları da kilit parke taşı ile döşenmektedir. Deforme olan, doğal gaz için sökülüp yeniden yerine konulan kilit parkelerimizin tamamı yenilenmektedir. Çevremize verdiğimiz geçici rahatsızlık için de vatandaşlarımızdan özür diliyorum, hoşgörülerine sığınıyorum."