Zaniolo neden yok, yedek mi, sakat mı (Galatasaray - Cagliari)?

Galatasaray ile Cagliari arasında oynanacak bu hazırlık mücadelesinin başlama saati ve yayın detayları sporseverlerin gündeminde. Peki, Zaniolo neden yok, yedek mi, sakat mı?

HAZIRLIK MAÇLARINDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesi hazırlık sürecinde futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, bu akşam İtalya Serie A temsilcisi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, yani bu akşam oynanacak Galatasaray - Cagliari hazırlık maçı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek ve S Sport Plus ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11

Sarı-kırmızılı takımın Cagliari karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Barış, Lemina, Ahmed Kutucu

Yedek kulübesinde ise şu oyuncular yer alıyor:

Jankat, Enes, Jelert, Köhn, Abdülkerim, Metehan, Arda, Yunus, Sara, Yusuf, Torreira, Morata

ZANIOLO NEDEN KADRODA YOK?

Cagliari karşılaşmasında gözler Nicolo Zaniolo'yu arayacak. Ancak Zaniolo, bu mücadelede forma giyemeyecek. Zaniolo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

CİMBOM İSTANBUL'DA İKİ MAÇ DAHA OYNAYACAK

Cagliari mücadelesinin ardından Galatasaray, Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. İstanbul'daki hazırlıklarına tesislerinde devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta iki önemli hazırlık maçına daha çıkacak. 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla, 2 Ağustos Cumartesi günü ise İtalya Serie A temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN KAMP DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte İtalya Serie A ekibi Cagliari ile karşılaşarak hazırlık döneminde önemli bir sınav daha verecek. Maç sonrası takım Türkiye'ye dönerek sezon öncesi son hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayacak.