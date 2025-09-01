Zaniolo gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Galatasaray forması giydiği dönemde beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Zaniolo, artık yeni bir maceraya adım atıyor ve takımdan ayrılış sürecine girmiş durumda. Zaniolo gitti mi?

ZANİOLO GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

İtalya'ya pazar günü giden Nicolo Zaniolo, bugün Udinese adına sağlık testlerinden geçti. Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu mücadelelerde yalnızca 1 asist üretebildi.