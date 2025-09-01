Zaniolo gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Zaniolo gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'daki transfer gündeminin en dikkat çeken isimlerinden Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan futbolcu, Udinese ile anlaşma sürecinde sağlık kontrolünden geçti. Zaniolo gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Galatasaray forması giydiği dönemde beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Zaniolo, artık yeni bir maceraya adım atıyor ve takımdan ayrılış sürecine girmiş durumda. Zaniolo gitti mi?

ZANİOLO GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

İtalya'ya pazar günü giden Nicolo Zaniolo, bugün Udinese adına sağlık testlerinden geçti. Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu mücadelelerde yalnızca 1 asist üretebildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.