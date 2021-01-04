En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2021'in ilk yarısında memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 21 liraya, en düşük Bağ-Kur ve tarım emeklisi maaşı bin 524 liraya, en düşük memur maaşı ise 4 bin 92 liraya çıkacak.

Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 artarak 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,6 oldu. Böylece memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak.

KIDEM TAZMİNATI VE KİRA ZAMMI TAVANI DA BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarıyla maaş zammının yanında kıdem tazminatı ve kira zammı tavanı da belli oldu. 2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira olurken, ocak ayında kiralara yapılacak artışın tavanı ise yüzde 12,28 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Memur ve emekli maaşlarına gelen zam sonrası;