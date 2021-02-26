Zamalek: 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir

Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır'dan gelen haber kafa karıştırdı. Sarı-kırmızılıların 1,5 yıllığına kiraladığı Mısırlı golcü için 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, daha yüksek bir teklif gelmesi halinde golcü futbolcunun bonservis bedelinin yükseleceğini söyledi.

Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada futbolcunun 1,5 yıl için kiralandığını, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun yatırılması halinde Mohamed'i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu. Ancak Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mısır'dan Filgoal'e yaptığı açıklamada, daha yüksek bir teklif gelmesi halinde golcü oyuncunun bonservisinin yükseleceğini belirtti.

"10 GÜN ÖNCEDEN BİZE BİLDİRİLMELİ"

23 yaşındaki golcüyü almak için Galatasaray'ın 31 Aralık 2021'e kadar süresi olduğunu söyleyen Mısırlı yönetici, "Galatasaray, Mohamed'i satın alacağını 10 gün önceden bize bildirmeli. Aralık ayının ortasında geri dönüş gelmesi gerekiyor. Başka bir takımdan teklif gelirse bunu Galatasaray ile paylaşacağız. Teklif Galatasaray'a giderse onlar da bize bildirmek zorunda" dedi. İbrahim Abdullah ayrıca, "4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir" diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Bu açıklamadan bir gün öncesinde yine Filgoal'e konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, "Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray formasıyla ligde 4 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri sarstı. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 1 gollük performans yakaladı.