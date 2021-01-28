Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için kulübü Zamelek'te anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıllığına kiralayacağı Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar olacak. Mısır ekibinden konuya dair resmi açıklama geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in transferini istediği isimlerden olan Mostafa Mohamed'in transferinde flaş gelişmeler var. Fransa'nın en ünlü spor gazeteci olan L'Equipe oyuncunun St Etienne'e transfer olduğunu duyururken, Mısır basınında ise bir son dakika açıklaması geldi ve Mohamed'in Galatasaray ile anlaştığı açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: 2 MİLYON DOLARA 1.5 YILLIK KİRALIK

Zamalek'in basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolar karşılığında Galatasaray'a kiralandığını söyledi

Canlı yayında konuşan Essam Salem, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'a kiralık gidiyor. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıl kiralık anlaşma yapıldı. 4 milyon dolar da satın alma opsiyonu var. Anlaşma bugün sonuçlanabilir" dedi.

MIDO: GALATASARAY'A GİDİYOR

Öte yandan Zamalek'in eski oyuncularından olan Mido, "Mohamed, Avrupa'da büyük bir kulübe transfer olacak. Saint-Etienne'e gitmeyecek. Sözleşmenin tüm detayları kısa süre içerisinde belli olacak" sözlerini kullandı.

İŞİ MENAJER KARIŞTIRMIŞTI

Mohamed hakkında daha önce Zamalek Yöneticisi İbrahim Abdallah, "Galatasaray ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Mostafa Mohamed'in menajeri, Galatasaray bir e-posta attı ve 'Sizinle görüşmek istemiyoruz.' dedi. Bu mail üzerine görüşmeler 1 hafta önce durmuştu." ifadelerini kullanmıştı.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 doğumlu Mostafa Mohamed, 1 metre 85 santimetre boyunda. Sağ ayağını kullanıyor. Zamalek altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor. Golcü futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Mostafa Mohamed, 2016 ile 2019 yılları arasında El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralandı. 23 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde 122 maça çıkarken 41 gol atıp 10 da asist yaptı.