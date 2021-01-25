Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi
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Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi

25.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:49

Zamalek Yöneticisi Ashraf Qasim, Galatasaray'ın gündemindeki Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını ve oyuncunun transferinin kendileri için kapandığını söyledi.

Zamalek Yöneticisi Ashraf Qasim, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mostafa Mohamed için "resmi teklif almadıklarını" açıkladı.

Al-Watan'a konuşan yönetici, "Kulübe gelen resmi bir teklif yok, bazı aracıların sözleri var. Bu konu, bizim için artık kapanmış bir konudur" ifadelerini kullandı.

TAKIMA ODAKLANMASINI İSTİYORLAR

Öte yandan Qasim, oyuncuyla bir görüşme yaparak takıma ve oyununa odaklanmasını istediklerini de söyledi.

23 yaşındaki Mısırlı golcü, Zamalek'te 53 maça çıktı ve 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi
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