Zaha dönüyor mu, Zaha Galatasaray'a geri gelecek mi? Zaha'nın Galatasaray sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Galatasaray'ın eski oyuncusu Zaha'nın takıma geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Zaha'nın geleceği hakkında iddialar gündem oldu. Galatasaray taraftarları Zaha'nın geri dönüşüne yönelik iddialar gündem oldu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Zaha'nın takıma geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Zaha'nın Galatasaray sözleşmesi ne zaman bitiyor? Zaha dönüyor mu, Zaha Galatasaray'a geri gelecek mi?

ZAHA'NIN GALATASARAY SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Zaha'nın Galatasaray sözleşmesi 2026 Haziran'da sona eriyor.

ZAHA GALATASARAY'A GERİ GELECEK Mİ?

Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda Zaha'nın devre arasında Galatasaray'a döneceği ve sene sonu Zaha ile olan sözleşmenin uzatılacağı yönünde ifadeler kullanıldı Ancak konu ile ilgili henüz taraflardan açıklama gelmedi.

ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Kanat mevkisinde oynar.

Küçük yaşta İngiltere'ye taşınmış ve futbol hayatına Crystal Palace altyapısında başlamıştır. Daha sonra Manchester United'a transfer olmuştur ancak burada fazla forma şansı bulamamıştır. Yeniden Crystal Palace'a dönerek uzun yıllar Premier Lig'de oynamış ve takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.

2023 yılında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer olmuştur. Hızı, top tekniği ve bire birdeki üstün yetenekleriyle tanınır. Zaha, genç yaşlarda İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında oynamış olsa da daha sonra doğduğu ülke olan Fildişi Sahili Milli Takımı'nı tercih etmiştir.

