Zafer Arslan yeniden Kızılcahamam Şoförler Odası başkanı oldu - Haberler Ekonomi
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Zafer Arslan yeniden Kızılcahamam Şoförler Odası başkanı oldu

Zafer Arslan yeniden Kızılcahamam Şoförler Odası başkanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kızılcahamam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı'nda Zafer Arslan, güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Kızılcahamam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı'nda Zafer Arslan, güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.

Kızılcahamam Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi toplantı salonunda yapılan Kızılcahamam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı'na Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, oda başkanları, Ankara Oto Sanatkarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı, oda yöneticileri ve üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, oda faaliyetleri okundu ve seçimlere geçildi. Odanın mevcut başkanı Zafer Arslan, güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçildi. - ANKARA

Zafer Arslan yeniden Kızılcahamam Şoförler Odası başkanı oldu

Zafer Arslan yeniden Kızılcahamam Şoförler Odası başkanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Zafer Arslan, Kızılcahamam, Esnaf Odası, Esnaf, Ekonomi, Haber

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