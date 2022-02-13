Yüzünün son hali yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu çok ciddi

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yüzünden ciddi bir yaralanma geçiren Serdar Dursun'un durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli golcünün zygoma kemiğinde kırık olduğu belirtildi.

Aldığı darbeden sonra Serdar Dursun'un yüzünde kırık meydana geldi

SERDAR DURSUN OPERASYON GEÇİRECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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