Yüzünün son hali yürekleri ağza getirmişti! Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu çok ciddi
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Fenerbahçe'de Giresunspor maçında yüzüne darbe alan ve oyuna devam edemeyen Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, deneyimli golcünün gözün dış duvarını oluşturan kemikte kırık olduğu ve operasyon geçireceği belirtildi.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yüzünden ciddi bir yaralanma geçiren Serdar Dursun'un durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli golcünün zygoma kemiğinde kırık olduğu belirtildi.
SERDAR DURSUN OPERASYON GEÇİRECEK
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.