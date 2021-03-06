Yüzme milli takımına seçilen Gelirli'nin hedefi büyük
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Yüzme milli takımına seçilen Gelirli'nin hedefi büyük

06.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:27
Yüzme milli takımına seçilen Gelirli'nin hedefi büyük

Yüzme milli takım kadrosuna seçilen Malatyalı sporcu Mehmet Gazi Gelirli hedefini yüksek tutarak, Türkiye Şampiyonu olmak için çaba gösterecek.

Yüzme milli takım kadrosuna seçilen Malatyalı sporcu Mehmet Gazi Gelirli hedefini yüksek tutarak, Türkiye Şampiyonu olmak için çaba gösterecek.

Türkiye Yüzme Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Edirne'de yapılan Uluslararası 2.Turkcell Edirne kupasında Malatyalı sporcusu Mehmet Gazi Gelirli yüzme müsabakasında milli takım kadrosunda yer aldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Gelirli'nin milli takım kadrosunda yer almasını değerlendirirken, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 5 ülkeden 324 sporcunun katıldığı, Uluslararası 2.Turkcell Edirne kupası müsabakasında ilimiz sporcusu Mehmet Gazi Gelirli Milli Takım kadrosunda yer alması bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuz Mehmet Gazi Gelirli'yi antrenörü Necati Özer'i ve sporcumuzun ailesini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

Daha önce de Türkiye Şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden Malatyalı sporcu Mehmet Gazi Gelirli hedefini yüksek tutarak, Türkiye Şampiyonu olmak için çaba gösterecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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