Yüzme kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Mezitli Belediyesi tarafından "Mezitli'de yüzme bilmeyen kalmayacak" sloganıyla başlatılan yaz dönemi yüzme kursları devam ediyor.

Mezitli Belediyesi tarafından "Mezitli'de yüzme bilmeyen kalmayacak" sloganıyla başlatılan yaz dönemi yüzme kursları devam ediyor. Yaz dönemi ikinci etap kurslarına katılarak 10 günde yüzme öğrenen kursiyerler, sertifikalarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın elinden aldı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzme kursunun ikinci etabı tamamlandı. Kursa katılan 7'den 70'e kursiyerler sertifikalarını aldı. Mezitli Belediyesinin Atatürk Mahallesi eğitim havuzunda gerçekleştirilen sertifika törende yer alan aileler, çocuklarının kısa sürede yüzme öğrenmiş olmasının sevincini yaşadı. Törenin sonunda eğitmenler gözetiminde havuza giren kursiyerler, farklı yaş grupları arasında yapılan mini yarışlarla ailelerine öğrendiklerini sergileme şansı buldu.

Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, her alanda Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini söyledi. Tarhan, okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatilini boş geçirmek istemeyen öğrencilerin spor yapma keyfini de doyasıya yaşadıklarını söyledi. Tüm hizmetlerini Mezitli'de yaşayanların mutluluğu için hayata geçirdiklerini ifade eden Tarhan, "Mezitli Belediyesi eğitim havuzlarında her yaştan vatandaşımıza yüzme öğreteceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de binlerce kursiyer iyi birer yüzücü olacak. Kurslarımızda sadece minik yavrularımız değil, büyüklerimiz de yüzme öğrenebiliyor. Hiç kimsenin yüzme hevesi içerisinde kalmasın istiyoruz. Yaşı ne olursa olsun, 7 de olsa 70 de olsa kurslarımıza katılabiliyorlar. Amacımız, ilçemizde herkesin yüzme öğrenmesi ve özellikle de çocukların hem sosyalleşmesi hem de geleceğe güvenle hazırlanmasıdır" diye konuştu.

Belediyeye güvenerek çocuklarını kurslara gönderen ailelere de teşekkür eden Başkan Tarhan, "Bize gösterilen bu güvene sonsuz teşekkür ederiz. Havuzlarımızda en dikkat ettiğimiz durumlar temizlik ve güven hususlarıdır. Bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. Hijyen en çok önem verdiğimiz konulardan birisi. Eğitim havuzlarımız Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Mersin'deki en temiz havuz olduğundan emin olabilirsiniz. Temiz havuzları halkımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı