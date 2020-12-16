Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı

Fransa Lique 1'de Lille'in Dijon'a konuk olduğu maçta milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü attı. Golün asisti ise bir başka yıldızımız Zeki Çelik'ten geldi.

Fransa Lique 1'in 15. haftasında Lille, deplasmanda Dijon ile karşı karşıya geliyor.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz yedek kulübesinde yer aldı. Maçın 19. dakikasında gelişen Lille atağında Zeki Çelik'in ceza sahasına çıkardığı topu Yusuf şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON 11. GOLÜNÜ ATTI

Böylece Yusuf, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Avrupa Ligi'nde de 6 kez rakip ağları havalandıran milli futbolcumuzun toplamda 11 golü bulunuyor. Zeki Çelik de bu sezon ki asist sayısını 2'ye yükseltti.