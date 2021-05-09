Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille taraftarıyla şarkılar söyleyip dans etti

Lille taraftarları Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i görünce sevgisini göstermek için aracın önünü kesti. Yusuf Yazıcı, arabasından açtığı müzikle dans etti, taraftarlar da ona eşlik etti. Lille taraftarları Türk yıldızlara sevgisini gösterdikten sonra onları uğurladı.

Türk yıldızlar Lille'in kahramanı oldu. Burak'ı göklere çıkaran Fransız taraftarlar Yusuf ve Zeki'yi de baş tacı yaptı. İki Türk futbolcuyu yakalayan taraftarlar, sevgilerini göstermek için bırakmadı. Yusuf aracında müzik dinlediği sırada taraftarlar da ona eşlik etti, birlikte dans ettiler. Ortaya eğlenceli anlar çıktı.

BURAK'A OY İSTEDİLER

Öte yandan ayın oyuncusu için açılan oylamada Burak Yılmaz için Lille kulübü oy istedi. Bu mesaj da Türkçe paylaşıldı