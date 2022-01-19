Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti

Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferi kesinleşti. Yusuf, satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova'ya kiralandı. Milli futbolcumuz CSKA için sağlık kontrollerinden geçti.

350 BİN EURO KİRALAMA

Yusuf Yazıcı yarın CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak. Yunus Emre Sel'in haberine göre; sezon sonuna kadar 350 bin Euro kiralama bedeliyle CSKA Moskova'da forma giyecek oyuncunun sezon sonu satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.

22 MAÇTA SÜRE ALDI

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yusuf, teknik direktör Galtier'in ayrılmasıyla gözden düştü. Bu sezon toplamda 22 maçta süre aldı, 1 gol ve 1 asist üretti. Ancak süre bulduğu dakikaların sayısı az. Yusuf 22 maçta 671 dakika süre aldı.

Haberler.com - Spor Haberleri