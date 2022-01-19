Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti - Haberler Spor
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Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rus ekibi CSKA Moskova, Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yusuf'un satın alma ücreti 12.5 milyon euro.

Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferi kesinleşti. Yusuf, satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova'ya kiralandı. Milli futbolcumuz CSKA için sağlık kontrollerinden geçti.

Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti

350 BİN EURO KİRALAMA

Yusuf Yazıcı yarın CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak. Yunus Emre Sel'in haberine göre; sezon sonuna kadar 350 bin Euro kiralama bedeliyle CSKA Moskova'da forma giyecek oyuncunun sezon sonu satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.

Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti

22 MAÇTA SÜRE ALDI

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yusuf, teknik direktör Galtier'in ayrılmasıyla gözden düştü. Bu sezon toplamda 22 maçta süre aldı, 1 gol ve 1 asist üretti. Ancak süre bulduğu dakikaların sayısı az. Yusuf 22 maçta 671 dakika süre aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Yusuf Yazıcı, Cska Moskova, Lille, Spor, Haber

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