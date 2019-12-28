Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret

28.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:04

Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA