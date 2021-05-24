Yusuf Yazıcı: Bu şampiyonluk hepimizin

Fransa Ligue 1'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihinde 4'üncü kez şampiyonluk yaşayan Lille'de büyük bir sevinç yaşanıyor.