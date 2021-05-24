Yusuf Yazıcı: Bu şampiyonluk hepimizin
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Yusuf Yazıcı: Bu şampiyonluk hepimizin

Yusuf Yazıcı: Bu şampiyonluk hepimizin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihinde 4'üncü kez şampiyonluk yaşayan Lille'de büyük bir sevinç yaşanıyor.

Fransa Ligue 1'in  38'inci ve son haftasında deplasmanda Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihinde 4'üncü kez şampiyonluk yaşayan Lille'de büyük bir sevinç yaşanıyor.Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu. Yakalanan başarının ardından Milli futbolcularımız büyük sevinç yaşadı. Attığı 7 gol ve yaptığı 4 asistle takımına katkı sağlayan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden sevincini taraftarıyla paylaştı. Başarıyı hep birlikte elde ettiklerini ifade eden Yusuf, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" ifadelerini kullandı.ZEKİ ÇELİK: İSTEDİĞİMİZİ ALDIKTakımın vazgeçilmez isimlerinden olan ve gösterdiği performansla ismi Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılan milli futbolcu Zeki Çelik, gelen şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medya hesabı üzerinden kupa seremonisinin ardından takım olarak çekildikleri fotoğrafları paylaşan Zeki, "Nihayet istediğimizi aldık" notunu düştü.KUTLAMALAR BUGÜNFransa Ligue 1'de 10 yıllık aranın ardından tekrardan ipi göğüsleyen Lille'de şampiyonluk kutlamaları da bugün devam edecek. PSG'nin 3 yıllık şampiyonluk serisine son veren Fransız ekibinde, bugün şehir merkezinde futbolcular, taraftarlarla bir araya gelecek. 

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi hazırlık kampı kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yarın milli takım kampına dahil olması bekleniyor.


- Milliler
Yusuf Yazıcı: Bu şampiyonluk hepimizin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Fransa sokaklarında Burak Yılmaz çılgınlığı! Milli futbolcu için yaptıkları tezahürat kameralara yansıdı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
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