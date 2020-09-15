Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu
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Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu

Kocaeli'nde izolasyonu deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan konaklama bedeli için 80 lira tahsis edilecek. Bir koronavirüs hastasının ortalama 10 gün kalacağı düşünülürse toplam ücret 800 lirayı bulacak.

15.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:15

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vakaların artmasının ardından 81 ilde evde izolasyon kararını delenler için yurtlarda karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kocaeli'de de yurtlarda kalacak kişilerden günlük 80 lira konaklama bedeli bununla birlikte toplam ücrete ek 25 lira temizlik malzemesi bedeli alınması kararlaştırıldı.

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini belirledi. İzolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak evlerini terk edip hastalığı başka kişilere bulaştırdığı, il genelinde vaka artışlarına sebebiyet vererek halk sağlığını önemli ölçüde riske attıklarının anlaşılması üzerine izolasyon kararına aykırı hareket edenler hakkında idari işlem başlatılırken, bu kişilerin yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmalarına karar verildi.

Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu

YURTLARDA KALMANIN BEDELİ

Yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınmasına, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı.

Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (16)
RA: bence cok az bu alinacak para en az ücle carpilmali ve ona göre para alinmali simdiki alinacak para herkese cerz parasidir inanin
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BURUSLİ: 800tl bedava ya mıllet kadın dırdırından kacmak ıcın 800 tl degıl 1800 tl oder kafa dınler :)
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TR: ÇOK AZ BU PARA CAYDRICI OLMASI İÇİN ENAZ 5000 TL OLMALI
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