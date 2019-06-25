Yurtiçi Kargo'dan yaz kampanyası

Yurtiçi Kargo, yaz sezonunda yeni bir kampanya hazırladı.

Yurtiçi Kargo, Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan yoğun kargo taleplerini değerlendirerek yeni kampanya hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak 'yaz kampanyası' kapsamında, şirketin şubelerine ve acentelerine getiren müşterilerine şehir içi ve şehir dışı standart gönderilerinde yüzde 20 indirim oranına denk gelen avantajlı fiyatlar sunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA