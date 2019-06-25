Yurtiçi Kargo'dan yaz kampanyası
Yurtiçi Kargo, yaz sezonunda yeni bir kampanya hazırladı.
Yurtiçi Kargo, yaz sezonunda yeni bir kampanya hazırladı.
Yurtiçi Kargo, Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan yoğun kargo taleplerini değerlendirerek yeni kampanya hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak 'yaz kampanyası' kapsamında, şirketin şubelerine ve acentelerine getiren müşterilerine şehir içi ve şehir dışı standart gönderilerinde yüzde 20 indirim oranına denk gelen avantajlı fiyatlar sunacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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