Son dakika haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Son dakika haberleri: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.461,22 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.461,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,54 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.461,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,52 değer kazanarak 1.456,68 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi martta yıllık yüzde 16,6 ve aylık yüzde 0,7 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 19,9 yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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