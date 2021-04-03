Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek. Buna göre, araca 2 bin euro altında masraf yapılmışsa 600 euro geçiş ücreti tahsil edilecek.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 BİN EURO VE ÜZERİNE ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2.000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek.

600 EURO ÜCRET ALINACAK

Ancak 2000 euro altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek. Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: