Yurt dışında yaptırılan testler artık BUTEKOM’da yapılabilecek
Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda 'ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu'na sahip oldu.
18.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:10
Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda 'ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu'na sahip oldu.
Kaynak: Dunya.com