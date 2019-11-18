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Yurt dışında yaptırılan testler artık BUTEKOM’da yapılabilecek

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda 'ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu'na sahip oldu.

18.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:10
Yurt dışında yaptırılan testler artık BUTEKOM’da yapılabilecek

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda 'ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu'na sahip oldu.

Kaynak: Dunya.com

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