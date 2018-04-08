Yurt Dışı Eğitimi Nasıl Planlanmalı?

IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, yurt dışı eğitiminin nasıl planlanması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Öncelikle eğitim alması gerekenlerin hangi tür eğitimi alması gerektiğini ve sonra bir maliyet planlaması yapması gerektiğini belirten Akar, bunlardan sonra eğitim alacak kişinin mutlaka kendi araştırmasını internetten yapmasının gerektiğini ve yurt dışı eğitim fuarlarına katılmanın fayda sağlayacağını ifade etti.