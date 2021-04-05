Yunusemre'de wushu kung fu branşına sporcu kaydı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre'de wushu kung fu branşına sporcu kaydı yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yunusemre'de wushu kung fu branşına sporcu kaydı yapılacak

Yunusemre Belediye Spor Kulübü, wushu kung fu branşında sınırlı sayıda sporcu kaydı yapacak.

Yunusemre Belediye Spor Kulübü, wushu kung fu branşında sınırlı sayıda sporcu kaydı yapacak. Çocukları bu spor dalına ilgi duyan veliler, Gediz Kapalı Spor Salonu'nda kayıt için başvurabilir.

Pandemi döneminde 11 spor branşı ile antrenmanlarını devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübü, wushu kung fu takımına altyapıda sporcu kaydı yapacak. Kontenjanın sınırlı sayıda olduğunu dile getiren takım antrenörü Yusuf Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı wushu kungfu takımı için 2016 - 2015 - 2014 doğumlu sınırlı sayıda sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimizi Gediz Kapalı Spor Salonuna bekliyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunusemre'de wushu kung fu branşına sporcu kaydı yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:29:54. #1.16#
title