Yunusemre Belediyespor, Horozköyspor'un antrenmanını ziyaret etti

Yunusemre Belediyespor, ilçedeki semt takımlarından Horozköyspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor, ilçede faaliyet gösteren amatör takımlara yönelik moral ziyaretlerine devam ediyor. Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Sportif Direktör Sedat Öngider, 1. Amatör Lig Yaz Sezonunda mücadele eden Horozköyspor'u ziyaret etti. Ziyarette yönetime, teknik heyete ve futbolculara baklava ikram ederek başarılar dileyen Başkan Arif Alkan, Horozköyspor'un üst ligleri hak ettiğini söyledi. "İlçemizin güzide semtinin takımı olan Horozköyspor'a başarılar diliyorum." diyen Alkan, "Burada özveriyle mücadele ederek bu takımın kurulumunda gecesini gündüzüne katan Kulüp Başkanı Orhan Çiftçi ve ekibini kutluyorum. Horozköyspor'un her daim yanınızdayız. Bu değerli camia, inşallah sezon sonunda layık olduğu liglere geri döner." ifadelerini kullandı.

Horozköyspor Başkanı Orhan Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunusemre Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA