Yunanistan küstahlıkta sınır tanımıyor! Galatasaray'a su bile vermediler

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı skandal tavır sonrası İstanbul'a dönüş kararı aldı. PCR test sonuçları kabul görmediği için sarı-kırmızılı kafilenin kapıda bekletildiği ve yetkililerin su alınmasına dahi izin vermediği ortaya çıktı. Yaşananların perde arkasını paylaşan GS TV muhabiri Deniz Gülen, "İki buçuk saat sonra büyükelçimiz sayesinde su alabildik" ifadelerini kullandı.