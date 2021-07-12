Yunanistan küstahlıkta sınır tanımıyor! Galatasaray'a su bile vermediler
Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı skandal tavır sonrası İstanbul'a dönüş kararı aldı. PCR test sonuçları kabul görmediği için sarı-kırmızılı kafilenin kapıda bekletildiği ve yetkililerin su alınmasına dahi izin vermediği ortaya çıktı. Yaşananların perde arkasını paylaşan GS TV muhabiri Deniz Gülen, "İki buçuk saat sonra büyükelçimiz sayesinde su alabildik" ifadelerini kullandı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray skandal bir tavırla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, temsilcimizi saatlerce havalimanında bekletti. O anlarda yaşananları paylaşan GS TV muhabiri, kafileye su bile verilmediğini belirtti.
"BÜYÜKELÇİMİZ SAYESİNDE SU ALABİLDİK"
Sarı-kırmızılı kafile, test sonuçları kabul edilmediği için bulundukları yerdeki 'lounge' hizmetlerinden de yararlanamıyor. Galatasaray, uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekletiliyor. Yaşanan olayların ardından açıklama yapan GS TV muhabiri Deniz Gülen, "İki buçuk saat sonra büyükelçimiz sayesinde su alabildik" ifadelerini kullandı.