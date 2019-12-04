: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti

04.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:54

Atina'daki Panteion Üniversitesi'nde ders de veren uluslararası ilişkiler profesörü, Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin geçtiğimiz iki hafta içinde Birleşmiş Milletler'e Doğu Akdeniz'le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya'yla yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs sorunundaki uzlaşmacı tavrını da değiştirdiğini savundu.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre; bu hamlelerin sebebinin 'Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi' olduğunu öne süren Yunan profesör, "Türkiye Doğu Akdeniz'de atağa geçti" diyerek şu iddiayı ortaya attı:

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR GAZ REZERVİ TESPİT ETTİ"

"Türkiye'nin Kıbrıs'taki müzakereleri geciktirmesinin nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İtalyan şirketi Eni'ye lisansını verdiği Blok 3'te büyük bir gaz rezervi tespit etmiş durumda. Şubat 2018'de, Eni'nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri tarafından durduruldu. Ankara'nın amacı, Blok 3'te sondaj, keşif ve değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır"

İDDİALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı otelde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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