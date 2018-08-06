Yunanistan, 17 Kasım Terör Örgütünden Birini Daha Açık Cezaevine Gönderdi

17 Kasım terör örgütünün baş tetikçisi Dimitris Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakledilmesinin ardından, örgütün bir diğer tetikçisi Hristodulos Ksiros da bugün Halkida Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Yunanistan, 17 Kasım Terör Örgütünden Birini Daha Açık Cezaevine Gönderdi

17 Kasım terör örgütünün baş tetikçisi Dimitris Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakledilmesinin ardından, örgütün bir diğer tetikçisi Hristodulos Ksiros da bugün Halkida Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et